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الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

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الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة
إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710

الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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