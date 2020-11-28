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إلزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية

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إلزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية إلزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية
حرصاً من هيئة الاتصالات على تعزيز حماية المستفيدين ورفع مستوى الجودة

إلزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء؛ بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة.

وقالت الهيئة: إن قرار الإلزام يأتي في إطار عملها على حماية حقوق المستفيدين، وإلزام مقدمي الخدمات بالعمل بمقتضى وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي تنص على وجوب تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد من قبل مقدمي الخدمات، وإتاحة التواصل مع القسم وتقديم الشكاوى عبر جميع الوسائل الممكنة، سواء إلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسيلة واضحاً وميسراً.

وشددت على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء، مشيرةً إلى قيام فرقها الرقابية والتفتيشية بالتحقق من مستوى التزام مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بالقرارات والتنظيمات وببنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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