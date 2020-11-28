المسحة الطبية تمنح الضوء الأخضر لفريقي الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك

★ ★ ★ ★ ★

لأول مرة تنفذ في الملاعب العربية.. حضور افتراضي في النهائي

قالت وزارة الرياضة، إنها وفرت شاشات تفاعلية عملاقة خلف مرمى فريقي الهلال والنصر، فيما يعرف بالمدرج الافتراضي، لأول مرة على مستوى الوطن العربي، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت وزارة الرياضة تطبيق فكرة الدوريات الأوروبية، والتي بدأت في ملاعب الدنمارك، عن طريق عرض صور جماهير الفريقين وهم في منازلهم.

وتهدف هذه الفكرة إلى خلق روح تفاعلية وأجواء حماسية داخل الملاعب، بعد غياب الجماهير منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

يُذكر أن فكرة المدرجات الافتراضية طبقت أيضاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنها ستنفذ لأول مرة في الوطن العربي عبر نهائي كأس الملك، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

من جهة ثانية، قدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لجميع من شارك في مكافحة فيروس كورونا، حيث جاءت نتائج المسحة الطبية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من فريقي الهلال والنصر سلبيه، وبالتالي منح اتحاد القدم الضوء الأخضر للفريقين للمشاركة في نهائي كأس الملك مساء اليوم السبت.