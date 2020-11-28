ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من البرازيل

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تفريغها جاء في وقت قياسي تمهيدًا لبدء التوزيع

استقبل ميناء جازان اليوم، أول شحنة من الأنعام على متنها "5,144" رأساً قادمة من دولة البرازيل، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي.

وتم تفريغ هذه الأنعام الحية التي سيتم توزيعها على مناطق المملكة، في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.

ويأتي البدء في استقبال الأنعام عبر ميناء جازان، تأكيداً على وجود البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها ميناء جازان لاستقبال مختلف أنواع البضائع، وما يمتلكه من الكوادر الوطنية المؤهلة، بالإضافة إلى التجهيزات والإمكانات المتطورة والمعدات والآلات المخصصة لأعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية.

وسيتم، عبر الميناء، استقبال عدة شحنات مستقبلية للاستيراد من عدد من الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ على تعزيز إمكانات ومقومات ميناء جازان عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة؛ مما يُساهم في جذب وتشجيع التجار ورجال الأعمال للاستفادة والاستثمار في المنطقة وخارجها في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

يأتي ذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ونائبه، للنهوض بالجانب الاقتصادي ودعم ميناء جازان خاصة.

يشار إلى أن ميناء جازان يُعد واحداً من أهم الموانئ التجارية بالمملكة على ساحل البحر الأحمر، وذلك لوقوعه طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا، وهو البوابة البحرية الرئيسة للمنطقة الجنوبية بالمملكة.