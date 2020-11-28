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هي الأولى عربيًّا والسادسة عالميًّا في قائمة أمن وجهات السفر

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السعودية هي الأولى عربيًّا والسادسة عالميًّا في قائمة أمن وجهات السفر هي الأولى عربيًّا والسادسة عالميًّا في قائمة أمن وجهات السفر
طبقًا لموقع "ويقو ترافل" المتخصص

السعودية هي الأولى عربيًّا والسادسة عالميًّا في قائمة أمن وجهات السفر

كشف موقع "ويقو ترافل" المتخصص في شؤون السفر، أن 6 دول حول العالم فقط لا زالت هي أكثر الوجهات أمانًا للمسافرين خلال جائحة كورونا التي لا زالت مستمرة في جميع دول العالم.

وأشار الموقع إلى أنه بعد أسابيع قليلة من إعادة السفر الجزئي ببطء وحذر في العديد من البلدان؛ تأتي المملكة العربية في المرتبة السادسة عالميًّا والأولى عربيًّا وإسلاميًّا كأكثر الوجهات أمنًا للمسافرين.

ووفقًا للقائمة: جاءت أستراليا في المركز الأول عالميًّا، وتلتها نيوزيلندا وسنغافورة ثالثًا، وفي المركز الرابع زامبيا ثم كوبا، والمركز السادس السعودية.

وأشار الموقع إلى أنه اعتمد عدة معايير مهمة في تصنيف الدول؛ منها قدرة الدول على احتواء جائحة كورونا، وكفاءة النظام الصحي ورصد ومتابعة وفحص حالات كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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