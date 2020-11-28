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"الأرصاد": تستمر حالة الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

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"الأرصاد": تستمر حالة الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة "الأرصاد": تستمر حالة الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة
مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كذلك مناطق: القصيم، حائل، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق: الرياض، الشرقية، وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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