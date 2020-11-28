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مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران

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مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران
أكد أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني

مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة ، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وفي التفاصيل، ذكرت "سي إن إن" الأمريكية أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ، مؤكداً أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.إيران حاملة طائرات الولايات المتحدة الأمريكية يو إس إس نيميتز البنتاغون الخليج العربي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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