طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلين

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شاركوا في تنظيم صفوفهم وتوزيع الكمامات عليهم

شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.

وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.

كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.

مكة المكرمة