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ضَبْط عدد من قائدي المركبات بسبب ممارستهم التفحيط في حائل

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تم حجزها وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات ضدهم

ضَبْط عدد من قائدي المركبات بسبب ممارستهم التفحيط في حائل

تمكنت دوريات مرور منطقة حائل من ضبط عدد من قائدي المركبات؛ وذلك بعد أن مارسوا التفحيط في عدد من شوارع وطرق حائل الرئيسية معرِّضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وتم حجز المركبات المستخدمة في التفحيط، وإحالة قائديها إلى الهيئة المرورية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقهم.

ولوحظ خلال الفترة الماضية انخفاض حالات التفحيط في مدينة حائل بعد الحملات الميدانية ونقاط التفتيش التي تنفذها إدارة مرور المنطقة، بقيادة مديرها العقيد محمد القريني؛ لملاحقة المفحطين وإيقافهم.

ضَبْط عدد من قائدي المركبات بسبب ممارستهم التفحيط في حائل

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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