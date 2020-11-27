مدرب ضمك يسقط مغشيًّا عليه في مباراة الشباب

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شهدت الدقائق الأولى من مباراة الشباب وضيفه فريق ضمك تعرض مدرب الأخير لحالة إغماء ليسقط مغشيًّا عليه على مقاعد البدلاء؛ ما أثار قلق الجهاز الطبي والفني واللاعبين.

مما اضطر الجهاز الطبي المرافق إلى التدخل الطبي لإعادة الوعي إلى المدرب نور الدين بن زكري، الذي عاد سريعًا إلى وعيه.

كما اضطر حكم المباراة رائد الزهراني إلى إيقاف المباراة للاطمئنان على حالة المدرب الجزائري.

بدوره غرد نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "وعكة صحية بسيطة مرّ بها مدربنا الكابتن نور الدين بن زكري خلال سير المباراة، وهو الآن بصحة وعافية.. سلامتك أبا فاطمة".

