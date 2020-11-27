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"عدسات شبه بشرية".. "هواوي" تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية

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"عدسات شبه بشرية".. "هواوي" تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية "عدسات شبه بشرية".. "هواوي" تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية
تقلل وقت التركيز الخاص بالصور لبضع ميلي من الثانية.. الموعد 2021

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية في عام 2021 المقبل.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "هواوي" تنوي أن تعتمد تقنية جديدة في هواتفها أطلقت عليها اسم: "العدسة السائلة".

وسيمكن للعدسة السائلة الجديدة أن تحسن بصورة كبيرة من استقرار الصور الملتقطة بهواتفها وتركيزاتها ونقائها.

وسيمكن للعدسة السائلة أن تقلل وقت التركيز الخاص بالصور إلى بضع ميلي من الثانية لتصبح متطابقة تقريباً لتركيز العين البشرية، وهو ما جعل الخبراء يطلقون على تلك العدسات الجديدة: "عدسات شبه بشرية".

كما يمكن لتلك العدسات في "هواوي" أن تغير وضعية العدسة للتقريب بدلًا من تحريك العدسات، بطريقة أشبه أيضًا بالعدسات البشرية.

وستدعم "هواوي" عدساتها السائلة الجديدة بمستشعر جديد من "سوني" أُطلق عليه: "آي إم إكس 782".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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