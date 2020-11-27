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"سوشي" و"جاهز" ونكهة محلية.. الفائزان بـ"المطعمين" في رسالة للشباب

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عبرا تحديًا كبيرًا واجتازا 60 ألف متسابق تم تقسيمهم لـ11ألف فرقة.. سهر وحصاد

طالب رائدا الأعمال عبدالله العوفي وفهد العتيبي، أقرانهما الشباب بالبحث عن جميع الفرص والإمكانيات المتاحة أمامهم واستثمارها والعمل بجد على تطويعها وتطويرها، والمثابرة والصبر وتخطي الصعوبات وتجاوز التحديات التي قد تعترض طريقهم في سبيل تحقيق مشاريعهم وأحلامهم.

جاء ذلك في تصريحات لـ"سبق" بعد تتويجهما أمس بالمركز الأول في المسابقة التي أعلنتها شركة "جاهز" للتوصيل من بين 60 ألف متسابق تم تقسيمهم إلى 11 ألف فرقة للفوز بـ"مطعم متكامل".


بداية كشف "العوفي"، أن فكرة تأسيس مشروع المطعم تبلورت لديهم من خلال تجمعهم كشباب في استراحتهم الخاصة يحدوهم الطموح لتأسيس مشروعهم في مجال الأغذية وفي أثناء دراستهم السوق والجدوى من المشروع صادف الإعلان عن مسابقة شركة "جاهز": "من صاحب المطعم؟"، وقد وجدناها فرصة مناسبة للاشتراك بها.


وأضاف: "نجحنا في تخطي مراحل المسابقة رغم وجود تحديات ومنافسة قوية وصعبة من المنافسين لاسيما في المرحلة الأخيرة التي تطلبت منا العمل المضني والسهر من أجل كسب الأصوات وفن الإقناع والتسويق"، لافتاً إلى أن المطعم سيقدم أكلات عالمية بنكهات محلية.


وطالب "العوفي" الشباب بالمبادرة والسعي لتأسيس مشاريعهم وعدم انتظار الوظائف، وقال: "السوق مفتوح والفرص موجودة وتحتاج فقط لمن يبحث عنها"، مؤكداً أن التمويل موجود من خلال منشآت وبنك التنمية الاجتماعي ومبادرات عدة.


وأشار إلى أنه رغم تأثير جائحة العالمية على الاقتصاد والأعمال إلا أنها في المقابل خلقت فرص عمل جديدة وعديدة، مثل شركات التوصيل وتطبيقات الأون لاين.


بدوره، ذكر فهد العتيبي أنه وفريق العمل معه يسعون لتقديم الأكلة اليابانية الشهيرة "السوشي" بلمستهم الخاصة بإضافة نكهات سعودية عليها.


وأوضح لـ"سبق"، أن فكرة المطعم نشأت لديه بالمصادفة رغم أنه في السابق لم يكن من محبي السوشي، مضيفاً: "عندما تذوقتها في إحدى المطاعم وكانت مختلفة عن مذاقها الياباني، دارت الفكرة في ذهني بإضافة نكهة ولمسات خاصة متأملًا ان تنال الإعجاب"، ووجه رسالة للشباب بعدم التوقف عن تحقيق أحلامهم مهما واجهتهم من صعوبات وتحديات ومعوقات.


وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، رعت مساء أمس الخميس في فندق "الفور سيزون"، الاحتفال الكبير للاحتفاء بالكوادر الوطنية الشابة، وتقديم كل وسائل الدعم والرعاية لتنمية الطموح، وإشعال روح المنافسة لدى شريحة واسعة من الشباب السعودي ذكورًا وإناثًا، والذي ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، في الاعتماد على الكادر الوطني لتحقيق نمو اقتصادي في شتى المجالات.

وخصص الاحتفال الذي رعته الهيئة لإعلان اسم الفريق الفائز في المسابقة التي أعلنتها شركة "جاهز" للتوصيل في وقت سابق، وحظيت بمشاركة واسعة من قِبل الشباب السعودي من الذكور والإناث، إذ بلغ عدد المشاركين 60 ألف متسابق تم تقسيمهم إلى 11 ألف فرقة للفوز بـ"مطعم متكامل"، ولشدة المنافسة بين الفرق فاجأت "جاهز" الجميع بإعلان مطعمين ليكونا هما الفائزين، كما وزعت هدايا وجوائز تقديرية لبقية الفرق العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية.

شركة جاهز للتوصيل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية