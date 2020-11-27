وظائف لمستفيدي "كيان" للأيتام في اتفاقية تُوَقعها مع "التنمية الغذائية"

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تعاون مع القطاع الخاص بهدف التدريب والتأهيل وتقديم الخدمات والدعم

تُعنى جمعية "كيان" الأهلية، بتطوير بيئة رعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتمكينهم بكافة مراحل حياتهم ودمجهم بالمجتمع، وتمكينهم للوصول لأقصى درجات الاستقرار بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين لهم، ورغبة في تفعيل المشاركات المجتمعية ومشاركة القطاعات في أخذ زمام المبادرة، بتوفير الدعم والحماية المجتمعية والعمل يدًا بيد مع الأفراد والجهات؛ لتمكين المجتمع من النهوض بالاقتصاد عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.

ومن أجل تحقيق التكامل والتكافل ودعم الجهود بين جمعية "كيان" للأيتام وبين شركة التنمية الغذائية؛ فقد التقت رغبة الطرفين في التنسيق معًا من أجل تحقيق درجة عالية من التناغم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات؛ حيث وقّعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة مذكرة تعاون مع التنمية الغذائية، مساء أمس، بمقر الجمعية بحي الفلاح؛ بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف مستفيدي الجمعية من الجنسين وتقديم الخدمات والدعم اللازم لهم.

وقد وقّع الاتفاق الذي يستمر سنة ميلادية قابلة للتجديد: سمها سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام، ونجلاء عبدالرحمن السيف الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية لمجموعة التنمية الغذائية؛ وذلك بحضور كل من: ذو الفقار حمداني الرئيس التنفيذي، ومن جمعية كيان حضرت الأخصائية الاجتماعية وأمينة سر مجلس الإدارة سارة الدحام ومسؤولة الإعلام بالجمعية وسيلة محمود الحلبي.

وبعد التوقيع، قال ذو الفقار حمداني مهنئًا ومباركًا هذه الخطوة السديدة: "مبارك لنا بكيان ومبارك لكيان بنا، أنا نشأت فلاحًا ومزارعًا وأنتم في جمعية كيان بذرتم ورعرعتم ونحن سنقطف الثمار وسنؤمن مستقبلًا زاهرًا للمستفيدين".

وبدورها، قالت نجلاء عبدالرحمن السيف الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية: "أدعو الله أن يتكلل هذا البرنامج بالنجاح ويكون بذرة للقطاع الخاص، وأن يلعب دورًا فاعل لتمكين جميع فئات المجتمع عبر المبادرات الفعالة".

كما قال المدير العام أحمد شرف عسيلان: "الحمد لله أطلقنا مبادرة شركة التنمية الغذائية من خلال الجمعية، والجهات الأخرى مشكورة لقيادتها، تنمية وطنية حقيقية وملموسة وهناك برامج أخرى ستخدم المجال الزراعي والصناعي والبيئي، وهذه المبادرات تهدف لخدمة الإنسان والبيئة والزراعة والتنمية بالمملكة بشكل عام".

وثمّنت سمها الغامدي هذه المبادرة وهذا المنجز من شركة التنمية الغذائية بتأهيل وتوظيف مجموعة من أبنائنا في الرياض وفي مناطق المملكة، وقالت: "هذه المبادرة هي مبادرة عملية وسريعة لإيجاد فرص عمل لهم ودعمهم من خلال برامج محددة ومتابعة استمراريتهم واستفادتهم من الفرص الوظيفية الموجودة في الشركة؛ فهذه هي المسؤولية المجتمعية الحقة؛ حيث تكون سريعة التنفيذ لأبنائنا من الظروف الخاصة، وإن شاء الله نرى نتائج مبهرة مع الشركة المتميزة شركة التنمية الزراعية ونتائج مشابهة لها في شركات أخرى تساهم في التنمية الاجتماعية".جمعية كيان الأهلية