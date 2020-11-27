الهند تعلن تحطم إحدى طائراتها الحربية في سماء بحر العرب

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فقدان أحد طيّاريها وتمّ إنقاذ الثاني

أعلن مسؤولون في القوات البحرية الهندية، أن إحدى طائراتهم التدريبية من نوع "ميغ 29 ك" تحطمت في أجواء بحر العرب، مساء الخميس؛ ما أدى إلى فقدان أحد طيّاريها، فيما تمّ إنقاذ الثاني، طبقاً لصحيفة "هندوستان تايمز".

وقالوا إن الطائرة التي تحطمت، في رابع حادث من نوعه لطائرات "ميغ ك" الهندية في الآونة الأخيرة، تنتمي إلى الوحدة العسكرية العاملة ضمن حاملة الطائرات الهندية "INS Vikramaditya"، و"تعافى أحد الطيّارين، ويجري البحث عن الوحدات الجوية والسطحية للطيّار الثاني" مضيفاً أن القوات المسلحة البحرية الهندية أمرت "بفتح تحقيق في الحادث".القوات البحرية الهندية تحطم طائره