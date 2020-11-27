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مرعب.. فتح حنفية المياه فنزل الموت مشتعلاً

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فيديو مرعب.. فتح حنفية المياه فنزل الموت مشتعلاً مرعب.. فتح حنفية المياه فنزل الموت مشتعلاً
وقع الحادث يوم 21 نوفمبر والسلطات الصينية تكشف السر

فيديو مرعب.. فتح حنفية المياه فنزل الموت مشتعلاً

تسبّب هذا الفيديو الصادم في إصابة سكان قرية صينية بالرعب، حين ظهر في الشريط رجل وهو يفتح حنفية المياه فتنزل منها المياه كالمعتاد، لكن الرجل أشعل ولاعة فتحول إلى نار يمكن أن تقتل أيّ شخص يحاول تكرار التجربة في مكان كالحمام.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 21 نوفمبر الجاري في قرية سيينغ بضواحي مدينة بانجين في محافظة لياونينغ- شمال شرقي الصين، وتم الكشف عن الحادث بعد أن بثت السيدة وين، التي تعيش بالقرية مقطع الفيديو على الإنترنت، وأعلنت أن عائلتها منزعجة وخائفة وأكدت أنها تعاني هذه المشكلة "منذ ثلاث أو أربع سنوات".

وفي الفيديو نشاهد شخصاً يحمل ولاعة ويفتح حنفية المياه، وعندما يشعل الولاعة بجانب المياه الجارية، فجأة يشتعل الماء ويتحوّل إلى حريق مستمر ومشتعل يهبط من الصنبور إلى حوض الحمام، ما يجعل من المستحيل على أي شخص استخدام تلك المياه.

وفي تعليقها على الفيديو، تروي السيدة وين، قائلة: "هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة"، وتضيف "كلما غسلنا أيدينا أو الأطباق بهذا الماء، لم تكن أيادينا تجف، وكنا نشعر بإحساس أن أيادينا عليها مادة زلقة تشبه ملمس الصابون، ولا نستطيع التخلص منها بغسلها".

وحسب "وين"، فعندما اشتكى والدها لشركة المياه من هذه المشكلة، أخبره الموظفون أن الأمر "خارج عن إرادتهم".

وأضافت " وين": أن أكثر من 100 أسرة في قريتها تعيش المشكلة نفسها.

وتقول "الديلي ميل"، إن لقطات الفيديو أثارت الاهتمام في أنحاء الصين، خاصة بعدما بثّها عديد من وسائل الإعلام الحكومية بما في ذلك صحيفة "الشعب" الصينية.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت سلطات مدينة بانجين بياناً جاء فيه: "أن مصدر المياه لقرية سيينغ هو المياه الجوفية العميقة، وأن مياه الصنبور القابلة للاشتعال نتجت عن تسرُّب كمية (صغيرة) من الغاز الطبيعي إلى المياه الجوفية، وعند رفع المياه إلى الأنابيب تم جلب الغاز مع المياه، وهو ما تسبّب في المشكلة".

وحسب وسائل إعلام محلية، يصر سكان القرية على أن هذه المشكلة موجودة منذ فترة طويلة، لكن السلطات تنفي ذلك، وتؤكد أنها بدأت أخيراً فقط في تزويد القرية بالمياه الجوفية، أثناء تجديد محطة المياه المحلية.

وتعهدت بأنها ستحمّل الموظفين المعنيين المسؤولية عن الحادث. الصين حنفية المياه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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