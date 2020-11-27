مكة.. مصرع 3 أشخاص في حادث مروري والجهات الأمنية تباشر

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الأهالي ناشدوا بإنارة الطريق ووضع كاميرات الرصد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث مروري بطريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

وتفصيلاً، فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، في الساعة 11:34 من مساء الخميس، بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في تقاطع البيضاء، في اتجاه نقطة البيضاء، وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث وفيات.

وبحسب شهود عيان؛ نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص، واشتعال النيران في إحدى المركبات، بالقرب من منطقة الإسكان، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ؛ ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وأعاد الحادث مطالب السكان، في الاعتناء بالطريق الذي يربط قرى جنوب المنطقة بالعاصمة المقدسة، مطالبين بإنارة الطريق، ووضع كاميرات الرصد الآلي للتخفيف من السرعات العالية التي يشهدها الطريق.حادث مروع مكة المكرمة حادث تصادم