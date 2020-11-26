تأجيل سداد مستحقات استهلاك "الكهرباء والغاز" للمنشآت السياحية والفندقية لنهاية 2020

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، تجديد العمل بموافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز حتى 31 ديسمبر 2020.

وقالت شلبي، في خطاب إلى الغرف السياحية الخمس، أن الوزارة قد تلقت كتاباً من المهندس أسامة على عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرارات الصادر من رئيس الوزراء بجلسة رقم 111 المنعقدة بتاريخ 30/9/2020 حيث تمت الموافقه على تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص مقابل إستهلاك الكهرباء والمياة والغاز حتى 31 ديسمبر 2020.

وأضافت شلبي، أن مد العمل بقرارات مجلس الوزراء، يأتي مكملاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته رقم 86 المنعقدة بتاريخ 8/4/2020 والتي نصت على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وتجميد الضرائب العقارية وكذلك الموافقة على تأجيل كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مرة أخرى بدون غرامات أو فوائد تأخير .

وكان مجلس الوزراء، وافق على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الاعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من أول يناير حتى 30 إبريل 2021؛ وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات، وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.