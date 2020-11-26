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مدير المستشفى الميداني في الزرقاء يكشف خصائص المستشفى الجديد وميزاته عن غيره

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مدير المستشفى الميداني في الزرقاء يكشف خصائص المستشفى الجديد وميزاته عن غيره مدير المستشفى الميداني في الزرقاء يكشف خصائص المستشفى الجديد وميزاته عن غيره

جى بي سي نيوز  - قال العميد الطبيب امجد الجميعان مدير مستشفى الامير هاشم العسكري ان المستشفى الميداني الذي افتتحه جلالة الملك امس الثلاثاء يتميز عن غيره بقضايا مهمة وغاية في الدقة .
وكشف خلال إجابته عن سؤال لقناة المملكة الاربعاء ان هناك ميزات فريدة يتمتع بها المستشفى الميداني منها نظام التهوية الضغط السلبي والإيجابي ، اي انه يتم شفط الهواء للخارج وادخال الهواء الجديد مفلترا ، وهذا يعطي راحة للطواقم الطبية لان أنظمة التهوية العادية تضطر الطواقم لارتداء اجهزة العزل باستمرار ، ولكن هذا النظام يتيح لهذه الطواقم إمكانية عدم ارتداء هذه الاجهزة كل الوقت.. 
وقال ان من مميزات هذا المستشفى ان غرف المرضى مزودة باجهزة واي فاي وهو ما يؤثر ايجابا على الجميع بمن فيهم الطواقم التي تعاني من الضغط في العادة ، حيث سيمكن الطواقم في الاستراحات من الخروج من الضغط وهي قضية مهمة للعاملين في المستشفيات تحت الضغط .. 
ومن المميزات ايضا وفق الدكتور الجميعان ان نظام البلاط في المستشفى يمنع من انتقال الكهرباء الساكنة ويمنع انتقال البكتيريا ، بالاضافة الى ان الستائر مقاومة للحريق والبكتيريا وبالإمكان التخلص منها بسهولة .

جي بي سي نيوز

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