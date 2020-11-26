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19 قتيلًا من ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

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19 قتيلًا من ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية على شرق سوريا 19 قتيلًا من ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية على شرق سوريا
قصفت نفس المنطقة قبل 5 أيام

19 قتيلًا من ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

قُتل 19 مسلحًا من ميليشيات إيرانية على الأقل، اليوم (الخميس)، في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجّح المرصد أن تكون طائرات إسرائيلية شنّت الغارات التي استهدفت إحدى الميليشيات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي.

وبيّن أن "القتلى جميعهم من الجنسية الباكستانية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتخضع المنطقة الممتدّة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام السوري.

وليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في دير الزور؛ إذ أحصى المرصد مقتل 14 مسلحًا مواليًا لإيران من العراقيين والأفغان مساء السبت الماضي في قصف جوي أيضًا طال الريف الشرقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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