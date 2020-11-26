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"الجمارك" تمنح "البريد" رخصة تخليص جمركي

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"الجمارك" تمنح "البريد" رخصة تخليص جمركي "الجمارك" تمنح "البريد" رخصة تخليص جمركي
لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات

منحت الجمارك "رخصة تخليص جمركي" للبريد السعودي، بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

ويأتي منح الرخصة سعياً من الجمارك السعودية والبريد السعودي إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية بالمجمعات البريدية، حيث سيتولى البريد السعودي بموجب منحه الرخصة القيام بجميع مهام التخليص الجمركي بما في ذلك الخطوات اللازمة للفسح التي تشمل التواصل مع العملاء وإشعارهم بتقديم أي مستند لإنهاء الإجراءات الجمركية إضافة إلى تعبئة البيان الجمركي وتسليم الشحنات للعملاء.

وتهدف الخطوة إلى تمكين مؤسسة البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة في المجمعات البريدية، إضافة إلى أن ذلك يُحقق ما تسعى إليه الجمارك بتركيز أدائها على النواحي الرقابية والأمنية والمالية، مما يُسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتعزيز أداء العمل الجمركي.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت مؤخراً بتقديم دورات تدريبية لدفعة من منسوبي البريد السعودي من خلال أكاديمية الجمارك، تناولت دورات تدريبية في الأعمال الجمركية وذلك بهدف التعريف بالإجراءات الجمركية للمخلصين والخطوات اللازمة لإنهاء فسح الشحنات.الجمارك السعودية رخصة تخليص جمركي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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