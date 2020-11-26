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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك
يوشيهيدي سوغا أشاد بنجاح قمة مجموعة العشرين وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء الياباني السيد يوشيهيدي سوغا.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للسيد يوشيهيدي سوغا بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيا له التوفيق.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية اليابانية 2030.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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