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البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي

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البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي
العسومي: دون تأخير ودون أية شروط مسبقة تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار

البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتمكين الفريق الأممي من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أية شروط مسبقة، تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان، مطالبًا المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيا الحوثي ومنعها الفريق الأممي من صيانة الخزان، لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.
وأكد العسومي، في بيان له اليوم، أن استمرار ميليشيا الحوثي في مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، ويؤكد استمرارها في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.
وحذَّر رئيس البرلمان العربي، من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه الخزان الذي لم يخضع للصيانة منذ 5 سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام، مشيرًا إلى أن بعض التقارير الدولية أظهرت صورًا حديثة تم التقاطها مؤخرًا عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة "صافر" بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم، سيكون لها آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً دون أي تأخير، تجنبًا لوقوع الكارثة.رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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