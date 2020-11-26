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أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

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أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار
تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية المشتملة على رفع الجاهزية

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكافة البلديات برفع درجة الاستعداد لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

جاءت هذه التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، حيث تضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

وشملت التوجيهات سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

ووجّه "الحميدي" بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

جدير بالذكر، أن الأمانة خصصت وسيلةً لرفع الملاحظات وتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر ٩٤٠.أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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