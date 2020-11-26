"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم"

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لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء ووضع السياسات والمعايير للتمويل

تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، يقام مساء اليوم الخميس، الحفل الختامي لإعلان اسم الفريق الفائز في المسابقة التي أطلقتها شركة "جاهز" في وقت سابق للمنافسة بين الشباب السعودي من الذكور والإناث؛ حيث سيتم تسليم الجوائز للفِرَق الفائزة التي تم اختيارها من ما يقارب ٦٠ ألف متسابق موزعين على ١١ ألف فريق، يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ودورها الريادي في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، وبمبادرة من شركة سعودية رائدة في مجال التوصيل (جاهز) التي ستقدم الجوائز للمتسابقين.

وسيشارك في رعاية المسابقة عدد من الجهات من أبرزها بنك التنمية الاجتماعية الذي سيقدم دعمًا ماليًا وفق الشروط المطلوبة لبقية المتسابقين؛ لدعمهم وتمكينهم في إنشاء المطاعم الخاصة بهم، كما تقدم شركة "سار" للخطوط الحديدية مساحة مجانية لمدة عام كامل كجائزة تمنح أحد الفائزين.

وسيكون الحفل على شرف سعادة محافظ منشآت صالح إبراهيم الرشيد، وعدد من المسؤولين في القطاع العام والخاص؛ حيث سيتولى محافظ الهيئة العامة "منشآت" الاحتفاء بالفِرَق الفائزة وتحفيزهم لتقديم المزيد من العطاء، وتحقيق الطموحات والآمال المعقودة على الكادر الوطني في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، والذي يرتكز على سواعد أبناء الوطن من الشابات والشباب السعودي.

ويحظى الاحتفال الذي يحضره عدد من رجال المال والأعمال، بتغطية إعلامية واسعة من الإعلاميين والصحفيين ومشاهير السوشيال ميديا؛ للاحتفاء بالفريق السعودي الفائز بالجائزة وحقق المركز الأول وفقًا للشروط التي وضعتها شركة "جاهز".الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت