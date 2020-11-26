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وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني متأثرًا بإصابته بكورونا

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وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني متأثرًا بإصابته بكورونا وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني متأثرًا بإصابته بكورونا
أثناء تلقي العلاج في الإمارات

وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني متأثرًا بإصابته بكورونا

أُعلن عن وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر في عائلة المهدي وبيان صادر عن حزبه، أنه توفي أثناء تلقي العلاج في الإمارات العربية المتحدة.

وقبل ثلاثة أسابيع، دخل المهدي (84 عامًا) مستشفى في الإمارات، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان المهدي رئيسًا للوزراء في السودان، حتى أطيح به عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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