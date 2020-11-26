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في .. صرف مكافأة وراتب شهري لكل مولود يحمل اسم النبي "محمد"

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في مصر.. صرف مكافأة وراتب شهري لكل مولود يحمل اسم النبي "محمد" في .. صرف مكافأة وراتب شهري لكل مولود يحمل اسم النبي "محمد"
في مبادرة بإحدى قرى الغربية لدعم الأسر التي تستقبل مولودًا جديدًا

في مصر.. صرف مكافأة وراتب شهري لكل مولود يحمل اسم النبي

أطلقت إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سملا في محافظة الغربية المصرية، مبادرة لتشجيع إطلاق اسم النبي "محمد" على الأطفال حديثي الولادة، وذلك بتخصيص مكافأة وراتب شهري لمدة عام لكل مولود يحمل اسمه.

وتفصيلاً، قررت الجمعية الخيرية صرف مكافأة فور تسمية الطفل "محمد"، على أن يصرف له باستمرار كل شهر راتب لمدة عام واحد، حسبما أفات صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية شباب سملا الخيرية، علي لبن، إن الجمعية استهدفت من هذه المبادرة التي تنظم لأول مرة في قرى محافظة الغربية إلى تقديم الدعم للأسر التي تستقبل مولودًا جديدًا.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بالجميع نتيجة انتشار المستجد، وأيضًا "كنوع من التكريم لاسم نبينا الكريم بعد حملة الإساءة التي تعرض لها".

فيما قال مسؤول الأزمات في الجمعية، حاتم زكريا، إن المبادرة قاصرة على أهالي قرية سملا فقط، مشيرًا إلى أن الجمعية استقبلت، يوم الثلاثاء، أول مولود اسمه "محمد" وتم منح والده الإعانة الشهرية وقدرها 300 جنيه، والتي ستصرف له طيلة عام من تاريخه.

وأردف زكريا: "المبادرة ليست قاصرة على اسم محمد فقط، حيث يمكن منحها لاسمي أحمد ومحمود وذلك بعد اتفاق أعضاء الجمعية على ذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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