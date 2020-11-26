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تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول

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تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول
الأرصاد حذّرت من أمطار غزيرة الخميس تكون رعدية ببعض المناطق

تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول

قررت محافظات مصرية تعليق الدراسة اليوم الخميس على خلفية استمرار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أعلنت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تعطيل الدراسة الخميس، فيما مددت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية تعليق الدارسة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".

وناشد محافظ الإسكندرية محمد الشريف المواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى. وفي حالة النزول لا بد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلَنة حفاظًا على سلامتهم.

وتتعرض سواحل الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء لموجة من الطقس السيئ، صاحبها عواصف وأمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في أن البلاد ستشهد الخميس أمطارًا غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح).

وأضافت الهيئة بأن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية).

وقالت إن الأجواء الممطرة سوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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