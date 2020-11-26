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قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها بشرق المتوسط والاستجابة للحوار

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قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها بشرق المتوسط والاستجابة للحوار قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها بشرق المتوسط والاستجابة للحوار
الخارجية القبرصية قالت إن موقف أنقرة لا يجعلهم متفائلين بنجاح تلك الدعوات

قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها بشرق المتوسط والاستجابة للحوار

قالت وزارة الخارجية القبرصية إنها تأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها بشرق المتوسط وأن تستجيب لدعوات الحوار، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، أوضحت الخارجية القبرصية في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث أن موقف تركيا الحالي لا يجعلهم متفائلين بنجاح تلك الدعوات، مطالبة أنقرة بالتراجع عن مواقفها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق الأربعاء، أن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص "تصعد التوتر مع التكتل الأوروبي".

وشدد المسؤول الأوروبي أنه على أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وقال "بوريل": إن الاتحاد الأوروبي يعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر.

وأدان رئيس مجلس النواب القبرصي أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان إلى بلدة فاروشا المُسيجة المُحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة بـ"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازاً غير مقبول على الإطلاق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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