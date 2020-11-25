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النائب العام يشارك في اجتماع رابطة المدعين العامين الدولية

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بمشاركة 170 عضواً من أجهزة النيابة العامة

النائب العام يشارك في اجتماع رابطة المدعين العامين الدولية

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، في الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لرابطة المدعين العامين العالمية (AIP).

وألقى رئيس الرابطة هوانق شيول كيو، كلمة في بداية الاجتماع، رحب فيها بالسادة الأعضاء، وتطرق من خلالها إلى الظروف الطارئة التي تمر بالعالم في ظل جائحة كورونا، وعما تقوم به الرابطة من دور في تفعيل الوسائل الإلكترونية في أعمال ومهام الرابطة، خصوصاً ما يتعلق منها بتفعيل دور أكاديمية الرابطة التدريبية وخططها للعام القادم ٢٠٢١.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التصويت لاختيار المرشحين في اللجنتين التنفيذية والنزاعات.

الجدير بالذكر أن رابطة المدعين العامين العالمية تضم في عضويتها ما يزيد عن (١٧٠) عضواً من أجهزة النيابة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية، وتعنى برسم السياسات والتعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة.

النائب العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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