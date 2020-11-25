تقارير عالمية: وفاة الأسطورة مارادونا بعد صراع مع المرض

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خضع لعملية جراحية الشهر الماضي لإزالة ورم دموي في الدماغ

كشفت تقارير إخبارية أرجنتينية أن أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا توفي اليوم عن عمر يناهز 60 سنة بعد صراع مع المرض بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية.

ووفقاً للتقارير فقد كان مارادونا قد خضع لعملية جراحية الشهر الماضي لإزالة ورم دموي في الدماغ؛ لكنه تعافى وخرج ليكمل علاجه في مصحة للتعافي.

في السياق ذاته وبحسب صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا المتوج بكأس العالم 86 مع بلاده، كما قاد نادي نابولي الإيطالي للفوز بالدوري. توفي اليوم في منزله.