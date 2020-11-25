أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنهاء معاناة مريضة من ورم في الساق في مستشفى الحناكية

Print
إنهاء معاناة مريضة من ورم في الساق في مستشفى الحناكية إنهاء معاناة مريضة من ورم في الساق في مستشفى الحناكية
بلغ وزنه كيلو و200 جرام

إنهاء معاناة مريضة من ورم في الساق في مستشفى الحناكية

أسهم فريق طبي في مستشفى الحناكية العام في المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من ورم في الساق أعاقها عن المشي بصورة طبيعية؛ حيث بلغ وزنه كيلو و200 جرام.

حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية للمريضة تكلّلت بالنجاح ولله الحمد، وتعدّ نادرة من نوعها بالنسبة لحجم ووزن الورم الذي تم استئصاله، وقد استغرقت العملية قرابة ساعتين وعاد إحساس الساق وتروية الشرايين وعادت للشعور بشكل طبيعي ولله الحمد، وقد غادرت المستشفى وهي في صحة جيدة بعد تلقي العناية اللازمة ومستمرة حالياً في المراجعة الدورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

شبكة عيون الإخبارية