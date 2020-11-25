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شراكة بين "هيئة معروف جدة" والأمانة لتفعيل حملة "الصلاة نور"

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في إطار التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية

شراكة بين

تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة، تفعيل مناشطها التوعوية والوقائية، ضمن حملة "الصلاة نور"، بالشراكة مع أمانة المحافظة.

يأتي ذلك، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة في مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتستفيد الهيئة من الوسائل المتاحة لدى الأمانة المتمثلة بالشاشات الإلكترونية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية والأسواق، لنشر الرسائل التوعوية، لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غرة شهر محرم، تدشين أمراء المناطق حملة "الصلاة نور"، للتوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أهمية تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وفقهما الله.

شراكة بين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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