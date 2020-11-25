"البريد الدوائي" يوصل ٦٥ ألف وصفة طبية في ٨ أشهر

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بنسبة نجاح تجاوزت 98%

‎نجح البريد السعودي عبر خدمة "البريد الدوائي" التي أطلقها في شهر أبريل الماضي، في تسليم أكثر من 65 ألف وصفة طبية للمرضى المستفيدين بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

‎وأتى هذا النجاح رغم ظروف جائحة كورونا ليثبت قدرته اللوجستية في أن يكون الخيار اللوجستي الأول، في ظل تمتعه بخبرات واسعة وما يملكه من إمكانات، مكنته خلال ثمانية أشهر ليصبح البريد السعودي أحد الخيارات التي تفضلها المستشفيات الحكومية والخاصة والمراجعون لتسليم الأدوية تفادياً للازدحام والانتظار.

وبلغت نسبة نجاح التوصيل أكثر من 98% غطت مدن ومحافظات وقرى المملكة.

‎وتقدم خدمة البريد الدوائي لشرائح من المرضى، ومن ذلك مرضى الرعاية المنزلية، ومرضى القلب والسكري والأمراض المزمنة، والذين يحتاجون لإعادة وصف متكرر لأدويتهم بشكل دوري، ومراجعو العيادات الافتراضية والتطبيب عن بعد، بالإضافة إلى طالبي الخدمة من العيادات الأخرى.

وتسهم هذه الخدمة في توصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، ويتم ذلك عبر إجراءات احترازية وبروتوكولات تحدد آلية عمل ونقل الوصفات الطبية في حافظات مبردة؛ لضمان جودة الدواء عند توصيله إلى المستفيدين من المرضى.

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وستصل المستشفيات المستهدفة في خدمة البريد الدوائي إلى أكثر من 280 مستشفى خلال الأشهر القادمة؛ حيث تم تفعيل الخدمة في 125 منها حتى الآن، في الوقت الذي يتم إطلاق الخدمة في 15 مستشفى جديداً بشكل أسبوعي.

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وتتم عمليات الفرز وجدولة وانطلاق رحلات التوزيع في وقت قياسي لا يتجاوز ساعتين كحد أقصى من توقيت الالتقاط من الصيدليات التي تتم بشكل يومي، وبمتوسط فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة منذ الالتقاط وحتى التسليم النهائي للمستفيد، مع تخصيص فريق من موزعين ومشرفين لخدمة توصيل البريد الدوائي في جميع مناطق المملكة.

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وتتصدر منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة الثلاثة عشرة بنسبة 33.17%، فيما جاءت منطقة جازان ثانيةً بنسبة 19.48%، وحلت منطقة الرياض ثالثةً بنسبة 16.80%، فيما جاءت بقية المناطق في مراكز متتالية وبنسب متقاربة في الوصفات الطبية.

‎ويقدم البريد السعودي سلسلة خدماته عبر 13 مركز فرز ومعالجة حول المملكة، ونجح في الآونة الأخيرة في توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة عبر أكثر من 600 مكتب بريدي و850 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر إقامة العملاء.