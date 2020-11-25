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"العواد" يبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان مع سفيري هولندا ونيوزيلندا

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استعرض جهود المملكة في دعمها والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا، وسفير دولة نيوزلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وبحث الدكتور "العواد" خلال الزيارتين أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط المملكة بمملكة هولندا ودولة نيوزيلندا.

كما استعرض العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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