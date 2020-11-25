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"أوابك" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع الوقود بجدة

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"أوابك" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع الوقود بجدة "أوابك" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع الوقود بجدة
المنظمة تثمّن جهود القائمين على صناعة الطاقة بالمملكة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وقال الأمين العام لـ "أوابك" علي بن سبت: المنظمة تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

وأعرب عن تقدير المنظمة للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية.الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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