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أطاح بـ"بيل غيتس" من "الوصافة".. إيلون ماسك بات ثاني أغنى رجل بالعالم

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أطاح بـ"بيل غيتس" من "الوصافة".. إيلون ماسك بات ثاني أغنى رجل بالعالم أطاح بـ"بيل غيتس" من "الوصافة".. إيلون ماسك بات ثاني أغنى رجل بالعالم
بعد ارتفاع أسهم "تسلا".. وثروته أصبحت تُقدر بأكثر من 128 مليار دولار

أطاح بـ

نجح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، في إزاحة بيل غيتس من مركزه؛ ليصبح بذلك ثاني أغنى رجل في العالم، في وقت تُواصل فيه أسهم شركته الارتفاع.

وحسب "سكاي نيوز" البريطانية؛ فإن قيمة السهم في شركته للسيارات الكهربائية، ارتفعت، بعد الإعلان عن انضمامها إلى مؤشر S&P 500؛ حيث "تقدر قيمة السهم الواحد حاليًا بـ521.49 دولارًا".

وباتت ثروة ماسك، البالغ من العمر 49 عامًا، أكثر من 128 مليار دولار؛ حيث يمتلك 20% من أسهم الشركة، التي ارتفعت بأكثر من 675% منذ 25 نوفمبر من العام الماضي.

وتعتبر "تسلا" شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم من حيث سعر السهم، بقيمة سوقية تزيد قليلًا على 494 مليار دولار.

وبدأ الملياردير هذه السنة في المركز 37 على قائمة الأغنياء، وفي الأسبوع الماضي، تفوّق على مؤسس "فيسبوك" ورئيسه التنفيذي مارك زوكربرغ، وأزاحه من المركز الثالث، قبل أن يتفوق أيضًا على غيتس.

وما يزال جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ورئيسها التنفيذي، على رأس قائمة "بلومبرغ" لأثرياء العالم، بثروة صافية تُقدر بـ182 مليار دولار.شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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