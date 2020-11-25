أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

: عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات

Print
روسيا: عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات : عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات
وزارة العمل: قفز من 30 ألفاً منذ عام إلى 3.5 مليون عامل

روسيا: عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات

أعلن ناطق باسم وزارة العمل الروسية، أن عدد المواطنين الروس العاملين بعيداً عن المكاتب ازداد منذ بدء تفشي في بمقدار 110 مرات.

وأضاف، في حديث أدلى به، الأربعاء، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن 30 ألف شخص كانوا يعملون منذ عام في روسيا بعيداً عن المكاتب.. أما اليوم، فانتقل إلى نظام العمل هذا نحو 6.5% من العاملين، أي 3.5 مليون مواطن روسي، ما يزيد بمقدار 110 مرات عمّا هو عليه مطلع العام الجاري.

وأفادت وزارة العمل بأن أغلبية العاملين عن بُعد هم سكان موسكو وبطرسبورغ.

يُذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى قانون العمل عن بُعد الذي ينظم واجبات أرباب العمل إزاء العاملين بعيداً عن المكاتب.

ويرى نواب البرلمان الروسي أن نظام العمل عن بُعد سيتطوّر في روسيا لأن كلا الجانبين (العمال وأرباب العمل) يستفيدان منه.وزارة العمل الروسية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية