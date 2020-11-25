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الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - أسهل وأسرع طريقة لعمل البسبوسة المكرملة
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 12:16 مساءً
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