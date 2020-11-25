أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في .. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني

Print
كورونا في روسيا.. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني كورونا في .. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني
وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى مليونين و162503 حالات

كورونا في روسيا.. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني

سجلت اليوم الأربعاء 23675 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تراجع بمعدلات الإصابة لليوم الثاني على التوالي؛ في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 507 في أعلى زيادة يومية.

بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى مليونين و162503 إصابات، منها 37538 حالات وفاة، حسب ما أفاد به مركز العمليات الروسي لمكافحة .

وذكر المركز في تحديثه اليومي، أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 25748 شخصًا خلال اليوم الماضي؛ ليصل إلى مليون و660419، مع بقاء 464546 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" في العاصمة موسكو، واصل عدد الإصابات الجديدة انخفاضه ليصل إلى 4685، بعدما كان 5838 أمس الثلاثاء؛ في حين بلغت زيادة الوفيات 75 حالة؛ لتبقى فوق الـ70 منذ أكثر من أسبوع.

وفي بطرسبورغ، سجلت مؤشرات تفشي الوباء أرقامًا قياسية جديدة مع 3421 إصابة و85 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما رصدت في المدينة أكبر زيادة يومية للمتعافين أيضًا (1769 شخصًا).روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية