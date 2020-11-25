اتفاقية بين "بنيان" و"الإسكان الأهلية" لبناء 20 وحدة بالقصيم للأسر المحتاجة

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حضور أمير المنطقة الذي كرّم الجمعيتين على جهودهما لتحقيق رؤية 2030

برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود محمد بن عبدالعزيز، وقّعت جمعية "بنيان" الخيرية للإسكان والتنمية، اتفاقية مع جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم.

وقّع الاتفاقية من جانب جمعية "بنيان" رئيس مجلس إدارة الجمعية فوزية المعجل، ومن جمعية الإسكان المدير التنفيذي عبدالله الخليوي.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء 20 وحدة سكنية بمنطقة القصيم للأسر الأشد حاجة.

وقام أمير المنطقة بتكريم الجمعيتين على جهودهما المبذولة وعملهما التكاملي لتحقيق رؤية 2030 في مجال الإسكان.أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود محمد بن عبدالعزيز