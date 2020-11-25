"إتقان العقارية" تبرم اتفاقية لتسويق مخطط بوابة التحلية بجدة.. تتجاوز قيمته مليارين ونصف المليار ريال

★ ★ ★ ★ ★

عقب اكتمال التجهيزات كافة.. مساحته قرابة 900 ألف متر بقلب عروس البحر الأحمر

وقعت شركة إتقان العقارية، اتفاقية تسويق مشروع مخطط بوابة التحلية مع شركة سندس العقارية المالك والمطور للمشروع، عقب اكتمال التجهيزات كافة لبدء المرحلة الثانية للبيع والإفراغ الفوري للمخطط الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 875,289,38 متراً مربعاً بحي الواحة بقلب مدينة جدة.

وتمت الاتفاقية بإشراف الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين بالشركتين، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أشار فيه إلى أن مشروع "بوابة التحلية " -المراد تسويقه- من المخططات الحيوية والواعدة بمدينة جدة، ويضم بين جنباته (544) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسة تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و(4.440م) مربع يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحاتها بين (1.150م) و(1.580م) مربع يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) مربع يمكن بناء عليها (6) أدوار، ما يتيح فرصة الاستثمار لكل شرائح المجتمع، إضافة إلى الخدمات العامة حيث يحتوي المخطط على أربعة مساجد وأربع مدارس وأربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال.

وأضاف "الرشيد"، أن بيع المخطط سيكون عبر مزاد علني سيقام قريباً -إن شاء الله- في مدينة جدة، كما أكد على الراغبين في مزيدٍ من الإيضاحات عن المخطط، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019)، (0537532000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية تتميز مخططاتها بالتنوع وتكامل خدماتها بعدد من مدن المملكة عبر المزاد العلني والبيع المباشر، كما شهدت عملية البيع إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وتجاوزت المبيعات أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، رغم جائحة كورونا وما يشهده العالم من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

BAWABA-FLOD-review.pdfشركة إتقان العقارية مشروع مخطط بوابة التحلية