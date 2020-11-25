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"الغذاء والدواء": هذه البدائل الغذائية توفر لك خيارات بسعرات حرارية أقل

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نصحت بالابتعاد عن الوجبات المقلية وكثيرة والمشروبات الغازية والمحلاة

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء "إنفوجرافيك" يوضح البدائل الغذائية التي توفر خيارات للوجبات بسعرات حرارية أقل لتفادي مشكلات السمنة وزيادة الوزن.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: لتفادي زيادة الوزن يجب الابتعاد عن الأغذية المقلية والغنية بالدهون، والتقليل من الإضافات، مثل الشراب المحلى والمايونيز والصلصات والكاتشاب مع استخدام بدائل للمشروبات الغازية والمحلاة تحتوي على سعرات حرارية أقل، مثل: والعصائر الطازجة غير المحلاة.

ونصحت الهيئة بالتركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل: الفواكه والخضراوات والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة مع اختيار أغذية قليلة أو خالية من الدهون قدر الإمكان وتلك ذات السعرات الحرارية الأقل.

وأضافت، أنه يمكن التعرف على احتياجات الجسم من السعرات الحرارية الفعلية من خلال أخصائي التغذية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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