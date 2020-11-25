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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مكة والمدينة

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مكة والمدينة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مكة والمدينة
نشاط للرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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