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الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
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مساء dmc - انتهاء التصويت في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب وبدء فرز الأًصوات
DMC
DMC
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:58 صباحاً
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