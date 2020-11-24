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"الدعوة بأمريكا اللاتينية" يدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع بترول بجدة

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"الدعوة بأمريكا اللاتينية" يدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع بترول بجدة "الدعوة بأمريكا اللاتينية" يدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع بترول بجدة
طالب مجلس الأمن بالقيام بدوره لردع من يخطط ويقف وراءها

دان مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بأشدِّ العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

جاء ذلك في برقية وجهها مدير المركز الشيخ أحمد بن علي الصيفي تلقاها سفير خادم الحرمين الشريفين في برازيليا، علي بن عبدالله باهيثم.

وأكد الشيخ أحمد الصيفي إنَّ استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين.

وقال الصيفي في ختام برقيته: أصالة عنا ونيابة عن الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية نؤكد وقوفنا الكامل مع المملكة وتأييدها في كلِّ ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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