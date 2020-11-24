75 طالباً بكليات الأفلاج يشاركون في ورشة عمل "إدارة البيئة في ظل رؤية المملكة 2030"

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بهدف تشكيل سلوك حضاري يجعل الطالب قادراً على التفاعل الإيجابي مع البيئة

بمشاركة 75 طالباً نظمت وحدة الأنشطة الطلابية بكليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الأفلاج عبر منصة زووم ورشة عمل بعنوان " إدارة البيئة في ظل رؤية المملكة 2030 ".

وتهدف ورشة العمل التي نظمتها وحدة الأنشطة الطلابية اليوم الثلاثاء إلى تسليط الضوء على دور طالب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في المحافظة على البيئة وتشكيل سلوك حضاري يجعل الطالب قادراً على التفاعل الإيجابي مع البيئة وعكس هذا السلوك على الآخرين وفي مجتمعه.

وتخلل الورشة استعراض بعض الطلاب نماذج من الأدوار والتجارب التي قاموا بها في مجال العمل التطوعي تحدث خلالها الطالب سلمان عبد العزيز الدوسري عن تجربته في الجامعة في المشاركة في حملة النظافة مع البلدية ومنظمات المجتمع الأخرى المنوط بها حماية وصيانة البيئة، كما ذكر الطالب عبد الإله سعد العصفور مساهمة الطلاب في زراعة الأشجار داخل المدينة الجامعية لسكن أعضاء هيئة التدريس وتشجير كليات الجامعة في محافظة الأفلاج.



كما تضمنت محاور الورشة التي قدمها الأستاذ المشارك بقسم إدارة الأعمال الدكتور حسب الرسول يوسف التوم، مكانة البيئة في رؤية المملكة 2030 ودور طالب جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في المحافظة وصيانة البيئة على مستوى الأفلاج بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة.