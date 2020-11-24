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المديرية العامة للدفاع المدني تحذر.. الأمطار والسيول تضرب 10 مناطق

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المديرية العامة للدفاع المدني تحذر.. الأمطار والسيول تضرب 10 مناطق المديرية العامة للدفاع المدني تحذر.. الأمطار والسيول تضرب 10 مناطق
ابتداءً من غدٍ الأربعاء حتى الأحد المقبل حالة جوية "من العيار الثقيل"

المديرية العامة للدفاع المدني تحذر.. الأمطار والسيول تضرب 10 مناطق

يبدو أن 10 مناطق من المملكة على موعد مع حالة جوية من العيار الثقيل هذا الأسبوع ابتداءً من غدٍ الأربعاء حتى الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى، وتشمل تلك الحالة: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

وتتأثر تلك المناطق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأشار مختصون في الطقس إلى أهمية متابعة تطورات الأحوال الجوية، وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل التحذيرات والتنبيهات التي تصدر في بعض الحالات من قِبل الجهات المعنية؛ وذلك حفاظًا على سلامة الممتلكات والأرواح؛ متوقعين أن هناك هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

وأقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم سقيا، والتي يُتوقع أن يبدأ تأثير حالة سقيا يوم الأربعاء ١٠ربيع الآخر١٤٤٢ الموافق ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠، وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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