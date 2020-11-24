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التوقعات القاتمة.. "كورونا" يكبد شركات الطيران خسارة بقيمة 157 مليار دولار

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التوقعات القاتمة.. "كورونا" يكبد شركات الطيران خسارة بقيمة 157 مليار دولار التوقعات القاتمة.. "كورونا" يكبد شركات الطيران خسارة بقيمة 157 مليار دولار
التأثير الإيجابي لتحسن الاقتصاد لن يظهر قبل منتصف 2021

التوقعات القاتمة..

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)، من أن شركات الطيران في طريقها لخسارة إجمالي 157 مليار دولار هذا العام والعام المقبل؛ مما أدى إلى مزيد من التراجع في توقعات الصناعة استجابة لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وإغلاق الأسواق الكبرى.

وأوضح الاتحاد، الذي توقع في يونيو (حزيران) الماضي، خسائر بلغت 100 مليار دولار في فترة السنتين، أنه يتوقع الآن عجزاً قدره 118.5 مليار دولار هذا العام وحده، و38.7 مليار دولار أخرى لعام 2021، وفقاً لـ "رويترز".

من جانبه، بين المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ألكسندر دي جونياك، أن التأثير الإيجابي الذي ستخلفه على الاقتصاد والحركة الجوية لن يحدث بشكل كبير قبل منتصف 2021.

ويتوقع أن ينخفض عدد الركاب إلى 1.8 مليار هذا العام من 4.5 مليارات في 2019، وفقاً لتقديرات "إياتا"، وسوف يتعافى جزئياً فقط إلى 2.8 مليار في العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض إيرادات المسافرين لعام 2020 بنسبة 69 في المئة إلى 191 مليار دولار.

وتسلط التوقعات القاتمة الضوء على التحديات، التي لا تزال تواجه القطاع على الرغم من الأخبار المتفائلة بشأن تطوير لقاحات "كوفيد -19"، التي سيستمر نشرها عالمياً طوال العام المقبل. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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