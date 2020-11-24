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متعافٍ من سرطان الرئة يروي قصة تغلبه على 4 أورام

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متعافٍ من سرطان الرئة يروي قصة تغلبه على 4 أورام متعافٍ من سرطان الرئة يروي قصة تغلبه على 4 أورام
شدد على ضرورة ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين

متعافٍ من سرطان الرئة يروي قصة تغلبه على 4 أورام

روى فيصل المحمادي من مكة المكرمة؛ قصة تعافيه من مرض السرطان، بعد إصابته بأربعة أورام في ثلاثة أعضاء مختلفة ومن ضمنها ‎سرطان الرئة.

واستطاع فيصل المحمادي قهر السرطان والشفاء منه بعد أن أُصيب بأربعة أورام في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمه كان من ضمنها سرطان الرئة، واليوم يسهم في تقديم بعض النصائح ناقلاً تجربته مع المرض.

وقال "المحمادي" في بثّه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تزامناً مع الشهر العالمي لسرطان الرئة: "أصبت بمرض السرطان في أربعة أماكن في ثلاثة أعضاء؛ منها إصابتي بسرطان الرئة؛ حيث كنت مدخناً؛ ما اضطرني لزيارة الطبيب، وأجريت ثلاث عمليات استئصال، وجرعتين كيماوي على فترتين وعشر جلسات إشعاعي".

وأضاف: "في بداية المرض وبعد الفحوصات تعبت نفسياً، ولكن بفضل الله ثم بالعزيمة والإصرار شفيت من المرض"، موجهاً نصيحته للجميع بممارسة الرياضة وعدم التدخين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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