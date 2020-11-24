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تعليم صبيا يكرم مرشحي جائزتي حمدان بن راشد ومحمد بن زايد

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تعليم صبيا يكرم مرشحي جائزتي حمدان بن راشد ومحمد بن زايد تعليم صبيا يكرم مرشحي جائزتي حمدان بن راشد ومحمد بن زايد
المعنيتان بالأداء التعليمي المتميز وأفضل معلم خليجي

تعليم صبيا يكرم مرشحي جائزتي حمدان بن راشد ومحمد بن زايد

كرم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، المرشحين والمرشحات لجائزتي حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ومحمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، على مسرح الإدارة.

وقالت مديرة مركز التميز، لولة آل سريع: إن هذا التكريم دليل على المتابعة والدعم المستمر من مدير تعليم صبيا للمتميزين والمتميزات.

وقدمت شكرها لمدراء مكاتب التعليم، ومساعديهم، ولمنسقي ومنسقات الجوائز، والقادة والقائدات، والأسر؛ على تعاونهم الذي تكلل بالوصول لهذه المراحل النهائية من الجوائز.

وثمن مدير التعليم الجهود التي يبذلها مركز التميز الذي أصبح يمثل بيت خبرة في كل المجالات، سواء التعليمية، أو الإدارية، أو الجودة، وما يقدمه للمرشحين من خدمات بناء الملفات، والنصائح والتوجيهات، ونشر ثقافة التميز.

وقدم الدكتور "الخرمي"، خالص شكره للمتأهلين والمتأهلات الذين مثلوا وزارة التعليم، وتعليم صبيا في هذه الجوائز الدولية، وتمنى عليهم أن ينقلوا تجاربهم لزملائهم وزميلاتهم إلى الميدان التعليمي؛ بما يعزز ويدعم التميز في تعليم صبيا على جميع المستويات، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد.

جاءت أسماء المحتفى بهم على النحو التالي: المرشحون والمرشحات لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة الثالثة والعشرين في فرع المدرسة المتميزة: قائد متوسطة صبيا الأولى إسماعيل حديدي، وقائد مدرسة الدهناء يحيى قاضي.

وأربعة معلمين ومعلمات في فرع المعلم المتميز، هم: صالحة معافا من ابتدائية العوق الفكري بالمعترض، وصالحة الفيفي من ابتدائية آل سلمان، وحسن الأمير من ثانوية السليل، ومحمد دغريري من ابتدائية المعادي. وفي فرع الطالب المتميز، ثلاثة طلاب هم: العابد عبد القادر من ثانوية الظبية، والمهند حمدي من ثانوية السليل، وعبد المجيد الفيفي من ثانوية فيفا.

كما تم تكريم المرشح لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الثالثة، أحمد المالكي من ابتدائية الحجفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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